. Il rogo è divampato intorno a mezzanotte: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per domande le fiamme. Ma la presenza di notevole liquido infiammabile ha reso difficili le operazioni di spegnimento. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno trovato dietro l'altare maggiore una tanica contenente benzina. Per la precisione la bottiglia incendiaria era posta sotto un candeliere. Ritrovamento che evidenzia la matrice dolosa del rogo.. Saranno le indagini a fornire ulteriori dettagli sul perché di questo gesto. Intimidazione, ritorsione o un atto vandalico? Saranno gli investigatori a chiarire questo interrogativo.Si registrano infatti danni strutturali all'altare maggiore e alla volta sovrastante. Inoltre i fumi della combustione hanno annerito le pareti del luogo sacro. Su disposizione dei Vigili del Fuoco la chiesa è stata dichiarata inagibile e non fruibile, potrà essere riaperto soltanto dopo un intervento di consolidamento.