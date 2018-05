Nella mattina di ieri, è stato arrestato Dampha T. (classe 1998)), di nazionalità gambiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle ore 11:45, il personale delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Berillo, ha notato un giovane che cedeva della marijuana a un altro soggetto, dietro corresponsione di denaro. Ovviamente, alla vista dei poliziotti, i due sono fuggiti, ma lo spacciatore è stato bloccato e arrestato; addosso aveva circa 20 grammi di marijuana e la somma di 55,00 euro, provento dell’attività illecita, che sono stati debitamente sequestrati.

Il P.M. di turno ha disposto che l’arrestato venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio direttissimo. Inoltre, n

ella serata di ieri, un guineano è stato indagato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle 22:30, agenti delle Volanti, nel transitare per via Ciancio, all’incrocio con via De Marco, notavano due extracomunitari confabulare con fare sospetto.

Lo stupefacente e la somma illecita sono stati posti a sequestro penale.