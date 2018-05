Agenti del Commissariato Nesima e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con l’ausilio delle pattuglie della Polizia Locale, hanno dato vita, lo scorso 16 maggio, a un’attività di controllo del territorio in zona san Giovanni Galermo.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati posti di controllo, grazie ai quali sono state controllate e identificate oltre 40 persone. Per i 15 veicoli sottoposti ad accertamento, sono ben 28 le contravvenzioni al C.d.S. che hanno riguardato, per lo più, la mancata copertura di assicurazione per la responsabilità civile: per tale motivo, 9 veicoli sono stati sequestrati.

Inoltre, i controlli hanno riguardato anche i soggetti sottoposti a misure cautelari: in tale ambito è finito in manette il pregiudicato Antonio Longo, cl. 1973, colto fuori dall’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari. Condotto presso gli uffici del Commissariato, l’uomo – su disposizione del P.M. di turno – è stato nuovamente tradotto nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima.

Infine, nel corso di un “rastrellamento” nell’area interessata dal servizio, i poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, una bustina contenente 7,4 grammi di cocaina.