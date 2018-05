La normativa infatti impone che in caso di ricorso della Procura, e in questo caso il pm ha impugnato la sentenza per 9 posizioni, deve esserci la rinnovazione delle prove orali nel corso del dibattimento di secondo grado. Il primo ad essere esaminato dai pg Angelo Busacca e Jole Boscarino è stato Davide Seminara, l'ex autista di Andrea Nizza, narcotrafficante dei Santapaola e capo di Librino fino alla sua cattura.Ma ci sono state anche assoluzioni parziali per alcuni imputati, che sono stati condannati per droga ma non per associazione mafiosa. Ed è su queste contestazioni che si sono mossi i ricorsi della Procura.L'inchiesta Carthago aveva portato a fotografare il potere criminale digliun'altra dai fratellie una daiL’inchiesta arriva a ricostruire anche i canali di reinvestimento dei frutti del traffico di droga gestito da Andrea Nizza: viene fuori la figura di, figlio della “regina dello street food” catanese, la 'za Rosa. Su di lui Davide Seminara ha ribadito, nel corso dell'udienza davanti alla prima sezione della Corte d'Appello, presieduta dal giudice Pivetti, il suo ruolo di "custode del denaro di Andrea e anche di Fabrizio Nizza". Sugli altri imputati ha spiegato che "erano affiliati del gruppo" e che oltre alla droga "si occupavano anche di rapine ed estorsioni".