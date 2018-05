La Polizia ha fermato in tempo un anziano che spaventava i vicini con continue minacce. Gli agenti lo hanno trovato in casa con cinque bombole di gas che sarebbero state acquistate con l'intenzione di far saltare in aria la palazzina dove risiedeva. L’uomo, che sarebbe risultato mentalmente instabile, in più occasioni avrebbe terrorizzato i vicini minacciandoli di morte.dopo essere stato allertato dell’imminente pericolo cui erano oggetto i condomini della palazzina, si è immediatamente precipitato nell’abitazione dove sono state rinvenute ben cinque bombole di gas che - secondo le dichiarazioni rilasciate da anonimi denuncianti - l’uomo aveva acquistato con il preciso intento di “far saltare in aria” tutto il palazzo.Grazie all’intervento tempestivo degli operatori del Commissariato, lo stabile è stato messo in sicurezza e l’uomo, un anziano signore in evidente stato confusionale, è stato affidato a personale sanitario per un trattamento sanitario obbligatorio