L’attivista è docente di filosofia e storia. Da dodici anni insegna al liceo "Concetto Marchesi" di Mascalucia.

- Tutto pronto per le elezioni di Mascalucia dove a contendersi la poltrona di sindaco sono in quattro:. Quest’oggi si è concluso, infatti, il termine ultimo per consegnare le liste a sostegno delle candidature. Numerosi gli aspiranti consiglieri scesi in campo per conquistare gli scranni dell’assise civica.si presenta con cinque liste a suo sostegno di cui due prettamente civiche e altre tre riconducibili alla sfera di Luca Sammartino, Forza Italia e Lega. Questa mattina, inoltre, l’aspirant4e primo cittadino ha ufficializzato la designazione degli assessori Fabio Cantarella e Daniela Adriana Oliveri. “Voglio ringraziare tutti i candidati della mia coalizione per il loro sostegno – ha dichiarato Vincenzo Magra – Abbiamo un obiettivo comune, realizzare il progetto “Mascalucia per tutti”, per una città moderna ed inclusiva capace di dare risposte concrete ai cittadini”.Queste le sue liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale.Lista”: Pietro Amantia; Giorgia Di Guardo; Carmen Rosa D'Urso; Manuela Domenica Drago; Lorena Giardina; Raffaele Gibilisco; Andrea Alfio Dario Guglielmino; Graziella La Rosa; Salvatore Mannino; Mario Marino; Salvatore Nicotra; Antonio Parisi; Vito Puglisi; Angela Ranno; Michael Simone Venturino; Raffaella Simona Zappalà.Lista: Antonio Giuseppe Arena; Alessio Borella; Francesco Capuozzo; Marilena Caruso; Sebastiano D'Agata; Fabrizio Greco; Elisa Lanza; Valentina Maddonni; Giuseppina Maricchiolo; Domenico Alessandro Martorana; Antonio Ragonese; Daniele Rannone; Gaetano Rizzo; Giovanni Santangelo; Agatino Trovato; Daniela Rosaria Vinci.”: Fabio Cantarella; Grazia Alessi; Antonino Bellamacina detto Nino; Concetta Di Grazia detta Concetta, Mariaconcetta; Valeria D'Angelo; Manlio Di Mauro detto Mallio, Maglio, Maurilio, Manilio, Mario; Valentina Eleonora Lombardo; Patrizia Messina; Fabio Maria Raffaele Mondelli; Antonino Rapisarda detto Nino; Vincenza Elsa Rizzo; Alessandro Salvatore Scaletta; Umberto Schiavoni; Antonio Spampinato; Concetta Tomaselli detta Ketty; Dario Vellini.: Concetta Catania detta Cetty; Roberto De Magistris; Letizia De Vita; Alfio D'Urso; Carmela Fagone; Grazia Marta Foti detta Grazia; Santo Davide Matteo Giordano detto Santo; Anna La Rosa; Vanessa La Spina detta Spina, Giuffrida; Andrea Mannino; Maurizio Domenico Marletta; Francesca Salvatrice Oliveri; Rosangela Rita Pappalardo; Maria Assunta Pagano; Antonino Salamone Rizzotto detto Nino; Roberto Roccasalva.: Sebastiano Davide Albergo; Claudia Buda; Alessio Cardì; Giuseppe Caruso; Vincenza Vanessa Certo; Federica Andrea Faro; Sebastiano Leonardi detto Nuccio; Giuseppe Gianluca Mazza; Jasmine Nicotra; Nicolò Olivieri detto Nicola; Alessia Pistone; Salvatore Roccella detto Turi;Fra gli sfidanti anche. Candidata dem oggi ha pure lei indicato due nomi di assessori per una sua eventuale giunta. Si tratta Milena Torrisi e l'ingegnere Umberto Carcassi.Ecco le liste a sostegno della candidatura diAgnese Caponetto, Maria Pia Costa, Venera Maria Dell'Anna, Donatella Falsaperla, Giusy Anna Guarnaccia, Annunziata Daniela Lupo, Salvatore Mirabella, Roberto Montalto, Silvana Muscianisi, Pasquale Paolillo, Claudio Pappalardo, Giuliana Pastanella, Giuliana Somma, Carla Strano, Giovanni Valentino, Lorenzo Zappalà.: Damiano Marchese, Alfio Maccarrone, Giuseppe Montesano, Alessandra Alia, Paola Maria Cannizzaro, Pietro D'Agostino, Vincenzo D'Arrigo, Agata Di Mauro, Angela Gulisano, Serena Leruzzo, Giuseppe Mattia, Antonina Messina, Nicola Maurizio Monforte, Catiuscia Pantano, Maria Cristina Schirò, Maria Ternico.: Orazio Caruso, Cristina Conforto, Giovanni Consoli, Claudio Costazza, Giovanni Cuscunà, Rosa Di Mauro, Vittorio Maria Leonardi, Giuseppe Mirabella, Giuseppe Musumeci, Stefania Giuseppina Privitera, Nunzio Davide Toscano, Andrea Salvatore Trificò, Claudia Tuberosa, Lucia Grazia Maria Sciuto, Emily Spampinato, Domenico Vampa.: Ignazio Maugeri, Giancarlo Caltabiano, Maria Patrizia Costa, Dalila Di Stefano, Grazia Faranda, Giovanna Longo, Andrea Luciano Pergolizzi, Angelo Principato, Giulia Rapisarda, Davide Russo, Tiziana Santonocito, Grazia Sapienza, Sue Ellen Flavia Vasta, Carmelo Viglianesi, Davide Angelo Vitale, MarioCandidato per il centrodestra è invecePer il Movimento Cinque Stelle, il candidato alla carica di sindaco mascaluciese èEcco i nomi dei lista pentastellata di cui lo stesso Salerno è capolista. Giorgio Bergantino, Febronia Cascio, Sebastiano Catania, Lucia Damino, Vito Giuffrida, Graziella La Rocca, Fabio Mavilla, Alfio Mazza, Luca Orazio Reina, Salvatore Rizzotti, Salvatore Sapienza, Giuseppina Tontodonato, Antonella Treglia, Daniela Ventura e Massimo Claudio Luigi Violetta.