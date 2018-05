Sono queste alcune delle dichiarazioni di Valerio Mele coordinatore territoriale Anas per la Sicilia durante la chiusura del roadshow #Congiunzioni che ha attraversato tutta l’Italia in occasione del novantesimo anniversario dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade. L’ultima tappa di questo viaggio ha toccato Catania con l’evento Innovation Day.“Abbiamo iniziato ad investire sulle strade siciliane – dichiara Valerio Mele – recuperando quello che non è stato fatto in questi anni. Sulla A19 stiamo investendo una grossa fetta dei finanziamenti del piano quinquennale che prevede 2,3 miliardi di euro per le strade siciliane. Sulla A19 prevediamo un investimento di 870 milioni di euro in cinque anni”.“I lavori per il viadotto Imera sono stati consegnati a febbraio di quest’anno e contiamo di consegnare l’opera completa a ottobre 2019 – continua Meli – praticamente l’anno prossimo possiamo già testare l’A19 per i progetti di Smart Road. I primi esperimenti, che partiranno tra un paio di mesi, saranno testati sulla tangenziale di Catania”.L’Innovation Days di Anas gruppo FS Italiane in collaborazione con la Polizia di Stato si svolgerà in due giornate, oggi e domani, tra Palazzo della Cultura e piazza Università. Nella giornata d’apertura hanno partecipato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla mobilità del comune di Catania Saro D’Agata, Renato Mazzoncini amministratore delegato di FS, Ennio Cascetta presidente dell’ANAS, Gianni Vittorio Armani amministratore delegato di ANAS, Nico Torrisi amministratore delegato della Società Aeroporto di Catania e Andrea Annunziata presidente dell’Autorità Portuale etnea. In piazza Università spazio per l’intrattenimento con il dj Mirko Mengozzi e il cooking show di Pietro D’Agostino.