L’arrestato si trova adesso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

arrestato il 39enne Salvatore Proietto del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.one dove, previa perquisizione, scoprirono e sequestrarono 4 bilancini elettronici di precisione, del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga da smerciare e, in una zona di pertinenza del palazzo accessibile anche ad altri condomini, 70 grammi di marijuana.enti investigativi svolti dagli uomini dell’Arma si è infine accertato che quella droga apparteneva proprio all’arrestato il quale, oltre alla detenzione illecita, è stato indagato anche per l’attività di spaccio.