Lo annuncia La Sicilia sottolineando che da tempo si sollecitava un volo diretto con gli Emirati arabi, c'era anzi un progetto che riguardava Etihad e l'Emirato di Abu Dhabi, contiguo a quello di Dubai, anche perché uno sceicco della famiglia reale di Abu Dhabi aveva acquistato la Perla Jonica: ora il volo diretto si sta realizzando con Dubai. Previsti voli giornalieri fino al 23 ottobre con un Boeing 737 di 156 posti in economy e 10 in business.Partenza alle 13,15 da Catania Fontanarossa per arrivare a Dubai alle 21,05 calcolando le due ore di differenza di fuso orario (negli Emirati due ore avanti rispetto all'Italia). Il volo di ritorno partirà da Dubai alle 8,10 per arrivare a Catania alle 12,15 ora locale. L'estate 2018 di Fontanarossa vedrà collegati 31 Paesi stranieri dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia.(ANSA)