A sostegno del candidato del centrodestra, l'europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Pogliese, vi sono 9 liste, le civiche ''Grande Catania'', ''In campo con Pogliese'',"Catania in azione'', ''#diventerá bellissima'', ''Salvo Pogliese una scelta per Catania'' e poi ''Forza Italia-Berlusconi'', ''Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni'', "Lega Salvini-Noi con Salvini'' e l'Udc. Una lista, ''Movimento Cinque Stelle'', sostiene il candidato sindaco Giovanni Grasso; una lista, ''E' Catania'', è a sostegno per il candidato sindaco Emiliano Abramo, presidente regionale della 'Comunitá di Sant'Egidio'. Una lista, ''Un cuore per Catania'' sostiene il candidato Riccardo Pellegrino. Sostengono il candidato sindaco uscente Enzo Bianco sei liste ma non c'è quella col simbolo del Pd: ''Con Bianco per Catania'', ''Catania 2.0'', ''Cambiamento reale'', ''I progressisti'', "Catania attiva" e "Patto per Catania primavera''.Non c'è il simbolo del Pd a Catania. Una scelta, spiegano più fonti di partito, che il candidato sindaco Enzo Bianco ha concordato con alcuni deputati regionali. I dem dunque schierano i loro candidati al consiglio comunale nelle liste che sostengono Bianco, due delle quali fanno riferimento al deputato Luca Sammartino.