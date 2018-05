Accolti dal Comandante Provinciale Colonnello Raffaele Covetti, dopo un breve saluto, i ragazzi sono stati guidati dal Comandante della Stazione Luogotenente Alfio Polisano in un tour durante il quale hanno potuto incontrare il personale del Nucleo Radiomobile che ha mostrato al piccolo pubblico entusiasta i mezzi in dotazione, nello specifico una “gazzella” ed una moto, con tanto di suono della sirena finale. Si è proseguito con una dimostrazione da parte degli Artificieri Antisabotaggio, che con il loro robottino telecomandato hanno simulato un intervento rivolto a disinnescare un eventuale pacco contenente del materiale esplodente. Non poteva mancare alla fine una unità cinofila antidroga, che dopo le tante carezze al cane fatte dai bambini, ha visto all’opera il conduttore e il proprio cane intenti a scovare della sostanza stupefacente precedentemente occultata. Gli incontri, promossi sia su iniziativa dell’Arma che delle direzioni didattiche dei vari istituti scolastici, raccolgono l’interesse dei giovani che grazie ad un approccio informale apprezzano meglio il senso della missione istituzionale svolta giornalmente dai Carabinieri.