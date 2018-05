circa, di proprietà della Società "Anglo Siciliana Turistica S.p.A". L'autore degli abusi edilizi si era appropriato di una parte del terreno della società - per questa ragione era stato anche condannato per invasione di terreni - recintandolo e costruendovi in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, in un'area protetta di particolare pregio soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, situata in zona B della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto.in ferro, tamponature e con copertura in pannelli coibentati. In aderenza ad una di esse è stata realizzata una tettoia, pure oggetto di demolizione. Sul posto sono all'opera le ruspe e le maestranze messe a disposizione del Comune. Il materiale di risulta derivante dalla demolizione, distinto per tipologia, verrà conferito in una discarica autorizzata grazie ai mezzi di una impresa confiscata alla criminalità e gestita da un amministratore giudiziario. I costi saranno addebitati all'autore dell'abuso. (ANSA).