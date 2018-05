A lungo a capo del gruppo Fonsai, Ligresti è stato uno degli indiscussi protagonisti del boom economico dell’edilizia a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Una figura contraddittoria per via delle inchieste giudiziarie nelle quali è rimasto coinvolto: nel 1992 in piena Tangentopoli, nello scandalo delle cosiddette “Aree d’oro” e più recentemente - nel 2013 - con la Procura di Torino che lo accusò di falso in Bilancio e manipolazione di mercato. Accuse per le quali finì ai domiciliari per via dell’età avanzata.poco alla volta ha costruito una fortuna nella veste dapprima di imprenditore immobiliare e poi acquisendo partecipazioni e investimenti nelle maggiori società italiane: dalla Pirelli a Gemina, da Mediobanca al gruppo assicurativo della Sai.Non a caso con l’inizio degli anni Ottanta, Ligresti, diventa uno degli uomini più ricchi d'Italia.