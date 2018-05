in merito alle elezioni Rsu nel comparto scuola, piazzandosi tra le province d’Italia dove la rappresentativa è più forte e triplicando quasi i voti della scorsa tornata elettorale. "E’ grazie ai nostri candidati – commenta la Prof Stabile- che Catania si è classificata al settimo posto tra le città italiane, con 37 RSU elette". La fotografia generale, a livello nazionale, mostra un balzo in avanti dell’Anief che, con i suoi 55 mila voti, supera la Gilda, incalza lo Snals e raggiunge il 6% della rappresentatività. "Risultato che si ripercuote nella nostra provincia e siamo davvero soddisfatti del dato raggiunto. Siamo in procinto di nominare - prosegue la prof.ssa - le RSA nelle scuole della provincia catanese, in modo da presiedere a tutte le contrattazioni d’istituto". "Alla luce di questi risultati e delle nuove prerogative sindacali, Anief (nata appena dieci anni fa, ndr) si candida nel prossimo triennio a diventare la terza sigla sindacale nazionale", commenta il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico.