Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione l'accaduto e di identificare i malviventi che sarebbero entrati in azione armati di pistola, a bordo di una Fiat Punto. Stando al racconto dell'ex deputato regionale, un malvivente lo avrebbe aggredito, tentando di derubarlo, poco prima di rientrare nella propria villetta a Trepunti, frazione di Giarre.Subito dopo i malviventi sarebbero fuggiti via con l'auto a tutta velocità. A quel punto Amendolia ha raggiunto, accompagnato dalla moglie, il pronto soccorso dell'ospedale di Acireale per farsi curare la ferita alla gamba. Poco dopo è stato dimesso. I medici, appurato che si trattava di un colpo di arma da fuoco, hanno denunciato i fatti al locale Commissariato di Polizia. Domenica scorsa gli agenti hanno compiuto un lungo sopralluogo nei pressi dell'abitazione della vittima, sentendo anche la moglie ed il cognato.