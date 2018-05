ARNAS CIVICO, in Piazza Leotta, 4 a Palermo, la conferenza stampa di presentazione del convegno dal titolo: Neoplasia Polmonare Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale come nuovo modello di Efficienza ed Efficacia, in programma all'Ospedale Civico il prossimo 19 maggio,Interverranno alla conferenza stampa di presentazione il Dr. Giuseppe Di Miceli Capo dipartimento oncologico ARNAS Civico Palermo; il Dr. Giuseppe Failla Resp. UOSD Endoscopia Bronchiale diagnostica e terapeutica, il Dr. Giovanni Migliore Direttore Generale ARNAS Civico Palermo e la Dott.ssa Rosalia Murè Direttore Sanitario ARNAS Civico Palermo.