. Non nega di avere partecipato ad alcune iniziative di Diventerà bellissima, ma sottolinea come anche alle ultime regionali abbia sostenuto Fabrizio Micari. E come, soprattutto, i rapporti con il presidente della municipalità, Emanuele Giacalone, si fossero già allentati come dimostra la sostituzione dello stesso Zingale con Mirko Giacone.