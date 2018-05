emesso dal giudiceo ad esito dell’udienza preliminare che si è svolta nel tribunale di Catania. Teatro della vicenda -- è una scuola di Gravina di Catania dove il bambino, 10 anni, frequentava all'epoca la quarta elementare. Nel dettaglio, la docente, che dovrà ora rispondere dell’accusa di maltrattamenti e lesioni con l’aggravante di aver commesso il delitto ai danni di un minore all’interno di un istituto d’istruzione, avrebbe ripetutamente umiliato e maltrattato in classe il bambino arrivando persino a ferirlo al labbro.agli esiti dell’incidente probatorio, quelle ferite al labbro la maestra gliele avrebbe procurate sollevando il banco dal basso verso l’alto e spingendolo poi contro di lui. Non solo. Secondo il pubblico ministero,, l’imputata con condotte reiterate, sarebbe stata solita assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'allievo, gridando per esempio spesso contro di lui, tirandogli le orecchie o i capelli per farlo alzare dalla sedia. Lo avrebbe anche più volte strattonato buttando in terra oggetti imponendogli di raccoglierli. Dalle testimonianze rese da alcuni dei compagnetti di classe durante l’incidente probatorio sarebbero, inoltre, emersi ulteriori elementi inquietanti: fra cui quello che in classe la docente avrebbe anche sfilato la sedia dalla quale il bambino era seduto per farlo alzare e farlo così cadere in terra.della mamma del bambinonovembre 1989 (organizzazione impegnata nella tutela dei soggetti nati con disabilità) difesa dall’avvocato. “In qualità di presidente dell’associazione - dichiara l’avvocato- abbiamo appreso con grande dispiacere la vicenda. Temiamo, inoltre, che questi abusi e violenze siano stati perpetrati per almeno tre anni. Oltre a costituirci parte civile ed affiancare la mamma del piccolo, in ogni momento del processo chiederemo al MIUR l’adozione di tutti quei provvedimenti cautelativi e disciplinari contro la maestra affinché venga sospesa in via cautelativa dal l’esercizio della professione. Ci auguriamo qualora altri genitori sappiano qualcosa di riferircelo, perché un altro nostro timore è che non si tratti di un singolo caso”.dove continua ad esercitare la professione di docente di sostegno per bambini con disabilità.