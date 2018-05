Movimento 5 Stelle,. Ieri l’avvocato e attivista pentastellata si trovava nella sede dell’ufficio elettorale di Belpasso quando avrebbe assistito con i suoi occhi al caso di una giovane ragazza la cui firma era a sua insaputa già presente in una lista a sostegno del centrodestra. “La ragazza – racconta la Valenti a LiveSicilia – si era recata nell’ufficio elettorale perché voleva sottoscrivere una lista civica, quando ha appreso dall’impiegata dell’ufficio che la sua firma in realtà era già stata apposta in una lista civica. La ragazza ha negato di aver mai firmato quella lista”. Si tratta delle raccolte firma a sostegno delle liste dei candidati, appunto.chiamato i Carabinieri - racconta - E a quanto ho capito era intenzionata richiedere un accesso agli atti perché voleva vederci chiaro. Era molto dispiaciuta per l’accaduto. Io poi sono dovuta andare via quindi non so se sono poi arrivati o meno le forze dell’Ordine”. La Valenti ha poi affidato ad un post su facebook il suo sfogo. “Si tratta di una vicenda incredibile. La maggior parte di coloro che firmano per le liste civiche sono persone che credono in quello che stanno facendo, che credono nei programmi delle liste e danno per questo fiducia ai candidati ivi iscritti. Approfittare della buona fede del cittadino, oltre ad essere n reato, lascia prevedere con quali presupposti si amministrerà la vita dei cittadini”. Non è chiaro se poi la giovane abbia anche sporto denuncia.(fonte foto: www.giurdanella.it)