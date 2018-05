Nasce, nell’estate del 2007, lo spettacolo “Grand Tour, ideato da Aldo Randazzo. Nella definitiva versione esso prevede la partecipazione musicale del quintetto d’archi Sikelikos (Alessandro Cortese e Antonio D’Amico violini, Aldo Randazzo viola, Gerardo Maida violoncello, Giuseppe Giacalone arrangiatore e contrabbasso) e quella “attoriale” di Valentina Ferrante come voce recitante.

Il gruppo Sikelikos è formato da strumentisti professionisti, appartenenti all'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania,

ognuno dei quali vanta un brillante percorso artistico.Vincitori di svariati concorsi, sia da solisti che in formazioni cameristiche,

uniscono da sempre all’impegno orchestrale e didattico un’intensa attività concertistica, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Sorto con l'intento di valorizzare la vasta letteratura contemporanea, partendo da una attenta rivalutazione dell'immenso patrimonio ritmico-musicale delle tradizioni siciliane, l'ensemble consta di un organico formato da musicisti siciliani, con una solida esperienza solistica. Caratteristica peculiare di questo gruppo e', appunto, l'assoluto valore solistico di tutti i componenti, caratterizzato soprattutto da affiatamento e ricercatezze dinamico-interpretative. La versatilità e la passione di questi strumentisti si fondono in un unico “corpo” armonico con il solo intento di fare musica esaltandone la bellezza melodica ed il lirismo, caratteristiche che vanno al di là delle comuni linee di demarcazione in ambito musicale.Tra le attività' del gruppo, oltre quelle eminentemente concertistiche, affiorano le produzioni musicali (DVD, CD, collaborazioni con emittenti televisive nazionali, prestigiosi Enti ed Associazioni italiane ed estere), nell'intento di promuovere la crescita culturale come veicolo unico di crescita sociale.

Significativa è, inoltre, l'idea dei Sikelikos di impiegare professionalità musicali operanti nel territorio, favorendo una progressiva rivalutazione e riconsiderazione delle realta' musicali regionali, spesso disconosciute.

Si parte dalla Sicilia, in un avvincente viaggio musicale alla scoperta delle lingue e delle sonorità mediterranee, per poi fare idealmente ritorno nei porti siciliani. Una esplorazione artistica di suoni, atmosfere, emozioni, luoghi geografici e luoghi dell’anima.

