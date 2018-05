CATANIA - Tra le prime a essere chiuse in attesa di quelle "di partito". E di quelle degli altri candidati sindaco. Sono le due liste civiche a sostegno della candidatura dell'eurodeputato azzurro:. Tanti i volti e i nomi noti presenti all'interno delle due formazioni, come ad esempio il patron di Telethon Catania, Maurizio Gibilaro, o Giuseppe Scannella, dell'Ugl. Così come quelli di alcuni figli d0arte, di attuali ed ex consiglieri, compreso quello dell'indimenticabile Vincenzo Castelli. Ecco l'elenco.1) Gibilaro Maurizio2) Giuffrida Salvatore detto Salvo3) Giovanni Andronaco4) Barbaro Giulia5) Bellone Germana Vittoria Maria6) Giovannella Biondi7) Bonaccorsi Ivana8) Condorelli Carmela Anna della "Melinda"9) Condorelli Toty detto "Toty"10)Cottone Giuseppe11) Bartolomeo Curia12) Currò Maria Rita detta "Curo", "Curò", avv "Currò"13) GIACCO MASSIMILIANO14) Angela Giachino15) Agatino Giusti16) Margherita Landolina17)Lombardo Sebastiano Antonino detto "Iano"18) Loritto Maurizio Francesco Salvatore19) Maugeri Giovanna Monica Rosalia della "Giovanna"20) Messina Domenica detta "Mimma"21) Mirabella Domenico detto "Mimmo"22) Mirisola Carmelo23) Morsellino Giuseppe detto "Patriota"24) La POrta Daniela25) Nauta Francesco Maria Davide26) Pagano Igor27) Peci Salvatore detto "Salvo"28) Petino Giuseppe29) Romano Salvatore detto "Salvo"30) Sangiorgio Luca31) Scannella Giovanni Antonio32) Sgroi Alessandro33) Shapoval Svitlana34) Sidoti Rosa Viviana Patrizia detta "Viviana"35) Zizzo Alessio36) Zuccaro Sandra Rita1) Barresi Andrea2) Mirenda Maurizio3) Nicotra Carmelo4) Alampo Antonino5) Astorina Giovanni Luca Rosario detto "Gianluca"6) Brandimonte Santa7) Calcagno Martina8) Carciola Lucia9) Castelli Vincenzo10) Coppola Carmelo Stefano11) D'Arrigo Cosimo Fabio12) Di Blasi Giuseppe13) Di Paola Andrea Francesco14) Fazio Salvatore15) Fichera Isabella adele16) Fisicaro Salvatore Antonio Angelo detto "Turi"17) Gallo TIziana18) Giammellaro Grazia Francesca19) Impellizzeri Luca20) La Mantia Ilaria Maria21) La Micela Lorena Salvatrice Maria22) Magrì Valentina23) Mannarà Alessandro Carmelo24) Marletta Renato25) Miraglia Gino Sebastiano26) Orlando Giuseppe27) Pagana Antonino detto "Tony"28) Parisi Paola Emanuela29) Rinella Aurelio30) Scandurra Rosario31) Sciuto Cesare Davide32) Sequenzia Angelica Concetta33) Sofia Sonia Agata34) Stella Angelo35) Viscuso Patrizia36) Zaccone Francesco