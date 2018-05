"Buono a Sapersi" torna in Sicilia

Mercoledì 16 maggio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su RAI UNO, con ELISA ISOARDI si parlerà di ALBICOCCHE, ricche di vitamina A, sostanza utile nella prevenzione dei nei. CARLO PAGANI, agronomo, illustrerà le varietà e le caratteristiche delle albicocche, dando indicazioni utili per riconoscere le migliori. EMILIANA GIUSTI, dietologa, ne descriverà tutte le proprietà benefiche. Il Dottor PAOLO IANNITELLI, chirurgo estetico, spiegherà la relazione tra albicocche e prevenzione dei nei. FEDERICO PRODON, pasticciere, mostrerà come realizzare tre dolci al cucchiaio con le albicocche. Gli farà eco il collega FABIO TACCHELLA, che preparerà, invece, le tartellette di albicocche ed amaretti. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite a Ribera (AG) di un’azienda che coltiva e lavora le albicocche. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dal Mercato “De Bustis” di Napoli.