Nello scorso pomeriggio di sabato, agenti delle Volanti, transitando per via Capo Passero lo hanno fermato per via del suo atteggiamento sospetto. Addosso sono state rinvenute, ben occultate tra gli indumenti, 98 dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di 32 grammi; 12 dosi di marijuana per un peso complessivo lordo di 13 grammi ed una cospicua somma di denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.