Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, nei giorni scorsi, si è svolta una manifestazione nel centro storico di Catania, dove hanno partecipato anche bambini delle scuole elementari e medie, manifestazione che, di fatto, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria gita scolastica.A conclusione della manifestazione, un pullman con dentro la scolaresca, ha fatto rientro dimenticando a terra, nello specifico in Piazza Duomo, un bimbo di 11 anni. Il bambino ha cercato qualcuno che potesse aiutarlo; una persona vedendo il bambino in lacrime si è preso subito cura di lui e, appresa la vicenda ha avvisato uno dei docenti dell’accaduto. Il professore una volta appreso della dimenticanza, si è immediatamente recato col proprio mezzo, uno scooter, nel luogo dove si sono svolti i fatti e, una volta trovato il ragazzino lo ha rassicurato per quello che era accaduto.il docente avrebbe rimproverato il ragazzino per essersi distratto e non aver seguito il gruppo, raccomandando al bambino di non raccontare nulla ai genitori, poiché quello che era successo doveva essere un segreto. Il ragazzino una volta tornato a casa ha raccontato tutta la vicenda ai genitori, i quali si sono subito recati presso il Commissariato Borgo Ognina dove hanno formalizzato le loro lamentele.A seguito di attività investigativa e assunzione di testimonianze, tra cui la Vice Preside dell’Istituto interessato, è emersa la corrispondenza dei fatti e, per questi motivi, i due docenti accompagnatori sono stati indagati in stato di libertà per il reato di abbandono di persone minori o incapaci, in questo caso un minore di anni 11.