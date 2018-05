Essa è patrimonio culturale di tutti i medici che prendono in cura il malato e di un livello superiore per coloro che svolgono la propria attività nelle U.O. di cure palliative. Quest’anno, il congresso, oltre a sviluppare il punto di vista dei relatori in merito all’argomento, affronterà i temi del supporto nelle altre confessioni religiose, e nello specifico dei Testimoni di Geova, i quali hanno come tutti i pazienti, dei diritti fondamentali che non possono essere assolutamente negati. A tal proposito, il dott. Patrizio Mazza, Direttore del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale “Moscati” di Taranto, introdurrà l’argomento con l’intervento dal tema “Oncoematologia oggi nel supporto erogato a pazienti con confessioni multireligiose.Al contrario, fanno ogni sforzo per trovare terapie senza sangue che rispondano ai loro bisogni. Negli ultimi anni la scelta dei Testimoni di ricorrere a un approccio terapeutico senza sangue è stata apprezzata e definita d’avanguardia. A tal proposito, un crescente numero di professionisti del settore sanitario riconosce che l’approccio terapeutico senza emotrasfusioni reca benefìci al paziente, questo è stato provato da diversi studi su estesi campioni di popolazione in differenti parti del mondo che collegano la somministrazione di emoderivati un aumento di mortalità, morbilità, degenza ospedaliera e infezioni nosocomiali. Inoltre consente un risparmio economico e permette di evitare i rischi e le complicanze derivanti da emotrasfusioni. La medicina senza sangue viene ora impiegata anche per i pazienti che non sono Testimoni quale standard terapeutico ottimale.dei Testimoni di Geova di Catania per offrire informazioni e consulenza gratuita a professionisti del settore medico. Un contributo fattivo è stato dato dal dr. Massimo Martino, responsabile delle cure palliative dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande (CT) per l’invito esteso ai Testimoni di Geova.