Dopo quattro giorni di agonia, l’uomo non ce l’ha fatta a resistere alle ferite riportate in un sinistro avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa. A riportare la notizia è stamane il quotidiano La Sicilia.Le indagini sull’accaduto sono scattate solo distanza di parecchie ore poiché i vigili urbani sarebbero stati informati con estremo ritardo. La polizia municipale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.La dinamica poco chiara dell’accaduto ha alimentato una notizia tutta da verificare: quella che su quel tratto si stesse correndo una corsa clandestina di cavalli.