La diagnosi effettuata dai medici parla di meningite di natura batterica: la bimba era vaccinata ma - come sottolineano dalla direzione sanitaria del nosocomio - occorrerà adesso capire quale sia il ceppo. Di certo, non si tratta di meningite virale. Le condizioni della bambina, portata in ospedale dai genitori che risiedono in uno dei comuni pedemontani della provincia, sono stazionarie. L’ospedale ha attivato le regolari procedure disposte dal programma sanitario.