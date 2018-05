Sono probabilmente un gruppo irripetibile che da Catania ha fatto esplodere un sogno di liberazione contro l’ignoranza e l’oppressione che pareva portarci verso la sua realizzazione. Oggi gli Uzeda, Giovanna Cacciola, Agostino Tilotta, Raffaele Gulisano e Davide Oliveri, toccano quota 35 anni. Ed è incredibile vedere come siano assolutamente rimasti se stessi: lontani dall’arroganza e dall’egocentrismo. Fianco a fianco a quella tenacia e determinazione che hanno visto la loro musica ammaliare generazioni in ogni parte del globo.A Catania, naturalmente.Una chiacchierata con il mai banale Agostino, ci dice che gli Uzeda ci sono ancora (ad agosto prossimo verrà pubblicata la loro attesissima uscita discografica) e che di Catania restano, in qualche modo, coscienza e anima."Da lustri abbiamo smesso di guardare al tempo come numero di anni trascorsi. Costruiamo il nostro futuro sulle emozioni del presente arricchite da quelle vissute nel passato. Se un amico non ce l'avesse detto, non ci saremmo accorti che 30 anni erano trascorsi dal nostro inizio"."Ci saranno 9 concerti; 4 la prima sera e 5 la seconda, e un solo stand con materiale delle bands programmate. Per noi è la festa dell'accoglienza e dell'amicizia.Saremo noi Uzeda ad accogliere il pubblico e gli ospiti, suonando per primi sia la prima che la seconda sera"."Ciò che musicalmente facciamo è espressione concreta della nostra libertà, una passione così forte da plasmare il nostro modo di vivere, focalizzato sulla ricerca del suono che ci assorbe senza limiti. Apprezziamo chi ci fa un complimento, ma non diamo spazio a percezioni capaci di annegare l'animo umano negli oceani dell'egocentrismo e dell'arroganza. Quindi se per qualcuno siamo stati un punto di riferimento ne siamo lieti, ma noi Uzeda non abbiamo mai avuto nè abbiamo la percezione di esserlo stati nè di esserlo, nè a Catania, nè nel resto del globo"."Dal nostro inizio fino ad ora, siamo sempre in prima linea, a tracciare un destino che è solo nostro. Gli altri, chi con noi o accanto a noi, hanno fatto la stessa cosa anche se oggi sono tutt'altro rispetto a quello che allora credevano di voler essere"."Esplose a Catania perchè questa città era arrivata al massimo del suo degrado etico, ambientale, umano. A tutti i livelli regnavano, la prepotenza, l'oppressione, il divieto verso attività ritenute pericolose perchè in grado di aggregare gente creativa con idee rivolte al beneficio della collettività, idee politicamente opposte al potere dominante che si nutriva del voto di scambio di un popolo succube ed ignorante. Le vie principali erano controllate dalle forze armate, mentre nei quartieri popolari la guerra fra cosche ci regalava omicidi in abbondanza.La musica fu esplosiva e detonante, non per i generi, essi erano variegati e rappresentavano l'animo diversamente sociale di quel mondo giovanile, ma per l'energia sincera che travolse ogni ostacolo prima di allora invalicabile. Ma mi è doveroso dire che il fermento esplose anche nelle altre città e province, in tutta la Sicilia, in tutt'Italia ed in tutto il mondo. Accadde in quel preciso momento, in modo globale, perchè globale era l'insoddisfazione, e globale fu l'energia che scatenò il cambiamento.Poi, ovviamente, ogni cambiamento ha una sua peculiarità, e così Catania mostrò tutta la sua originalità nel suo cambiamento radicale dopo così tanti anni di abbandono e silenzio"."Certamente! Il tempo è Uno e uno solo, anche se si manifesta con abitudini e sfumature differenti che lo fanno sembrare tante unità. Oggi è il Presente, ma è anche il Futuro di ieri ed il Passato di domani. Se diamo uno sguardo globale alla condizione umana ,ci rendiamo conto di quanta oppressione e prepotenza regni dappertutto.Quando il contenitore umano sarà sovraccarico di tensione e pressione, esploderà...e speriamo in maniera creativa"."Si, le cose accadevano perchè la gente le richiedeva come necessità per elevarsi culturalmente e spiritualmente, aggregandosi con altre persone per condividere arte ed opinioni. Oggi per tante persone conta solo la necessità di elevarsi economicamente, convinte che il denaro possa tutto, anche trasformare un ignorante in un filosofo"."Assolutamente no! Chi va a X-Factor o ai talent shows cerca proprio quel tipo di risultato. Ma chi ha altre idee su cosa sia un percorso artistico, rigetta totalmente quei programmi televisivi"."Certamente! La tenacia, la passione, l'abnegazione, sono qualità che esistono anche senza di noi. C'erano anche prima che noi nascessimo, e ci saranno ancora anche quando noi non ci saremo più"."Ce ne sono tantissimi e citarne uno sminuirebbe il valore degli altri che sono tutti energia ardentemente viva nella nostra memoria"."Fu l'incontro fra le due immagini diverse della stessa moneta. Diverse fra loro ma legate dallo stesso scopo. Volarono da Roma a Catania per suonare con Uzeda al Molo attracco traghetti del porto, a Catania"."Credo che i popoli di altre nazioni siano affascinati dal nostro modo di condensare nel rock elementi sonori che loro riconoscono non appartenenti alle loro culture"."Senza alcun dubbio e per scelta, fin da quando nell'ipotesi di trasferirci a Chicago, decidemmo all'unanimità che questa era la nostra base, e da qui, anche se con grandi difficoltà, avremmo gestito le nostre attività musicali e girato il mondo in tondo e in largo".