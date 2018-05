Si indaga sull'agguato subito ieri sera dall'ex deputato regionale dell'Mpa Nino Amendolia, raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla gamba. Il 59enne, stando ad indiscrezioni, avrebbe raggiunto autonomamente, forse accompagnato da un familiare, l'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per ottenere le prime cure. Lì i medici, appurato che l'uomo era stato colpito da un proiettile, hanno proceduto alla denuncia alla polizia. Amendolia avrebbe raccontato di aver subito una rapina sotto la propria abitazione nella frazione giarrese di Trepunti. Non è chiaro se lo sparo sia stato il risultato di una reazione della vittima. Dopo le cure Nino Amendolia, che non avrebbe riportato fortunatamente gravi lesioni, è stato dimesso. L'ex deputato, contattato telefonicamente, si trova in questi minuti in Questura per ricostruire l'episodio subito.