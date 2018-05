Furto d'auto con carroattrezzi, arrestati in flagranza

In pieno giorno, muniti di autocarro con braccio sollevatore, si sono recati sul lungomare castellese prendendo di mira una Ford Focus, poi risultata di proprietà di una persona di Regalbuto (En). Avevano quasi ultimato le operazioni di imbracatura, pronti a partire alla volta di Catania, quando la pattuglia dell’Arma, insospettendosi, li ha fermati e sottoposti a controllo, scoprendo di fatto l’avvenuto furto dell’auto. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.