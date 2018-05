“Volevamo far vedere i dinosauri ai bambini, ma qualcosa è andato storto”. Parte da qui il racconto di Alessandra, in viaggio con marito, figli e nonni per visitare il Jurassic Expo. Secondo il calendario ufficiale la mostra avrebbe dovuto chiudere i battenti domani, invece no. Una volta arrivati all’ingresso, ecco la sorpresa: “C’erano tanti bambini in fila, provenienti anche da Trapani e Messina, e con il biglietto in mano. Il cancello era però chiuso, stranamente. Abbiamo aspettato, abbiamo chiesto informazioni. Alle fine è uscito un signore anziano il quale, con un tono tutt’altro che gentile, ci ha detto che la mostra non c’era più. Punto”. Nervosismo, delusione e forse anche qualche lacrima da asciugare. Perché la beffa, stavolta, vale più del danno. Per non parlare poi dei chilometri macinati e da rimacinare a vuoto. Dopo la rabbia, lo sfogo: “Mi spiace soltanto che per l’ennesima volta è lesa l’immagine della Sicilia e di Palermo in particolare”, ci dice Alessandra. Sarà per la prossima volta. Ma una prossima volta – almeno a naso – temiamo non ci sarà.