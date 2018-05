Dieci anni di maltrattamenti alla moglie, ora è in galera

Personale delle Volanti si è immediatamente recato sul posto intorno alle ore 10:40, a seguito di una segnalazione di lite tra coniugi giunta sulla linea 112 NUE. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato la moglie impaurita per quanto accaduto: ha raccontato, infatti, che il marito l’aveva picchiata e minacciata in presenza del figlio di 14 mesi. Inoltre, la vittima ha raccontato di essere oggetto di continui maltrattamenti da parte del coniuge e che tali vessazioni andavano avanti da circa dieci anni. La donna è stata condotta al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove le è stata diagnosticata una prognosi di dieci giorni. Dopo di ciò, la donna si è recata in Questura, dove ha denunciato il marito per i maltrattamenti subiti. Quindi, il C.A. è stato arrestato e rinchiuso nel carcere Piazza Lanza disposizione dell’Autorità Giudiziaria.