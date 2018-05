, ha rintracciato e tratto in arresto Rosario D'Urso, classe 1967, pregiudicato, poiché destinatario dell’Ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catania, Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare la pena di mesi 3 e giorni 12 di reclusione per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in territorio di Catania.