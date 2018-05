"Corri Catania" in sicurezza

In applicazione delle stringenti direttive in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, recentemente emanate dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, verranno adottate dalla Questura una serie di iniziative volte a tutelare l’incolumità e la sicurezza dei numerosi partecipanti e del pubblico che si troveranno ad affollare il percorso interessato dalla gara.inoltre, al fine di consentire il sereno svolgimento della manifestazione, ha richiesto al Prefetto l’emanazione di un decreto che renderà inaccessibile ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate l’area circoscritta dalle vie Monserrato, San Nicolò al Borgo, Ala, piazza Lanza, Ipogeo, Regina Margherita, piazza Santa Maria di Gesù, Lago di Nicito, Plebiscito, Cristoforo Colombo, Alcalà, piazza Borsellino, Cardinale Dusmet, Umberto, Grotte Bianche, Largo Rosolino Pino, Renato Imbriani. Le sopra citate vie andranno a creare un vero e proprio “anello” al cui interno non potranno accedere i mezzi pesanti: nell’area ad esso interna, gli appassionati podisti e quanti catanesi volessero partecipare potranno serenamente prendere parte alla “sgambata non competitiva”.