Salutata l’anziana se n’è andata in giro per il paese, verosimilmente per spendere il denaro rubato, ignara che la nonnina, accortasi dell’ammanco, aveva già avvertito i carabinieri della locale Stazione.banconota da 100 euro rubata, rinvenendo e sequestrando altresì un coltello a serramanico, con una lama lunga 8 cm, nonché alcune dosi di marijuana detenute per uso personale. La 15enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania poiché ritenuta responsabile di furto aggravato, possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, nonché segnalata all’Autorità Prefettizia per l’uso personale di sostanze stupefacenti.