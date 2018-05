una delle liste civiche che appoggia la candidatura di Enzo Bianco a sindaco di Catania."Catania non si ferma! Una città in pieno fermento, che si è mobilitata per dare il proprio sostegno a questa nuova realtà, fatta di donne e uomini della società civile catanese, professionisti impegnati nel mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cultura, dell’istruzione, accesi dallo stesso comune obiettivo: la condivisione di un ambizioso progetto per Catania".Ispiratore del progetto, l'assessore alla Cultura Orazio Licandro, che da mesi lavora per creare un gruppo compatto e coeso, composto da persone oneste e competenti, che daranno certamente un contributo sostanziale alla campagna elettorale di Enzo Bianco.L'incontro è stato anche occasione per ripercorrere i 5 anni di amministrazione Bianco, i progetti portati a termine - come il recupero del Palazzo di Cemento, a Librino, dove oltre cento famiglie andranno presto a vivere; la realizzazione delle tratte della metropolitana Galatea-Stesicoro e Borgo-Nesima; il recupero dei locali del monastero di Santa Chiara, che ospitavano l'anagrafe, e dove adesso è stato creato un bellissimo spazio museale, anche sede dell'agenzia internazionale Frontex - e per annunciare gli altri già in cantiere - l’allargamento della metropolitana; Corso Martiri della Libertà, uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana d'Italia, che dopo 67 anni diventerà realtà.