Personale della Squadra Mobile di Catania - “Sezione Antidroga”, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa apprendeva che in contrada Santoro, agro di Scordia, in un appezzamento di terreno e in una villa ivi insistente, era stata impiantata una coltivazione illegale di marijuana.servizio di osservazione, nel corso del quale veniva riscontrata la presenza di due uomini, successivamente identificati per Franco Papa e Vito Stefano Rizzo, uno dei quali intento ad irrigare una piantagione di cannabis indica, ingegnosamente occultata all’interno di un agrumeto.ingresso all’interno della villa, laddove all’interno di due vani adibiti a coltivazione indoor, dotati di sistema di irrigazione, aerazione e di illuminazione con lampade alogene, venivano rinvenute altre piante. Ad esito dell’attività di p.g., venivano rinvenute e sequestrate complessivamente n. 340 piante di cannabis indica, di cui 76 all’interno dell’abitazione e 264 nel terreno circostante l’edificio.utile alla concimazione e coltivazione ed essiccazione delle piante, nonché al successivo confezionamento della sostanza stupefacente. Da un controllo eseguito con l’ausilio di tecnici ENEL, si accertava, inoltre, che Papa e Rizzo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della serra avevano creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati associati presso il carcere di Caltagirone – contrada Noce a disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone.