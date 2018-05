Lunedì 7 maggio il programma è iniziato con il medico musicista Gesuele Sciacca, che ha incantato i ragazzi con la sua chitarra, musicando poesie di Leopardi, Saba, Ungaretti e Rodari. Un grande successo Martedì 8 maggio, perchè l’orchestra della scuola si è aggiudicata il primo premio al concorso internazionale “Amigdala” di Aci Bonaccorsi. Mercoledì 9 maggio è stato ospite il soprano Angela Aleo, che ha presentato un repertorio di brani operistici in una performance che ha molto coinvolto i ragazzi. Venerdì 11 maggio la corale “Imago Vocis” di Catania, diretta dal maestro Salvatore Resca, ha tenuto una lezione – concerto coinvolgendo i ragazzi in uno spettacolo canoro e ritmico di grande impatto culturale. Nel corso di tutta la settimana, bambini di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria hanno inoltre organizzato momenti collettivi variegati, per raccontare come la musica unisca, abitui al dialogo tra le culture, esprima emozioni e contribuisca ad incrementare il bagaglio esperienziale di ciascuno. "Perché non si apprende solo dai libri, ma da tutte le variegate occasioni formative che riusciamo a proporre, musica compresa", ha commentato la dirigente Josephine Monica Scavo.