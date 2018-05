Un allenamento all’utilizzo delle armi da fuoco che avevano anche ripreso con il cellulare. Dal video fornito dal Comando Provinciale dei Carabinieri, si assiste ad una sessione di sparo al poligono portata avanti da persone che sembra abbiano acquisito una certa esperienza nell’utilizzo delle armi da fuoco.e che ha portato all’arresto di 16 persone quasi tutte giovanissime, tre degli arrestati: Gaetano Gullè, Andrea Armeli Moccia e Nicolò Felice, furono intercettati mentre, si sarebbe scoperto di li a poco tempo, erano intenti a pianificare un omicidio.da altri già compiuti e documentati per poter fermare in tempo l’intento omicida del gruppetto. Erano già in possesso da tempo di una motocicletta rubata, sarebbe già stata scelta la modalità dell’omicidio e il luogo ed erano in procinto di prendere in consegna un mitra che avrebbero utilizzato nei giorni a seguire per portare a termine l’assassinio.quell’omicidio sarebbe stato il modo per regolare i conti con un non ben precisato soggetto anch’esso appartenente alla malavita grammichelese, colpevole a loro dire, di ingerenze nei loro affari in quella che consideravano ormai già nel 2016 una piazza di loro ed esclusiva competenza.tanto che il loro linguaggio in codice è stato ben presto smascherato durante le attività investigative. In alcune fra le più cruente rapine, a danno di una coppia di anziani, nonostante la superiorità numerica e fisica il gruppo non esitò a tenere la pistola puntata contro gli indifesi coniugi sino alla loro fuga dall’abitazione.nella quale più volte si erano alzati cori di protesta per la condizione di insicurezza percepita dalla popolazione, sembra soffiare una leggera brezza di serenità.