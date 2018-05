39 involucri termosaldati di cocaina e di 135 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.

Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonio Angelo Fontanino (cl.60) e Carmelo Bassetta (cl.76), poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Approfittando del notevole afflusso di frequentatori del bar “piazzavano” la cocaina ai clienti. Il 57enne fungeva da vedetta, primo contatto e da cassiere finale mentre il 40enne era addetto alla consegna della dose. Nascondendo la droga dentrogli slip,suddivisa in dosi da 0,50 e 1 grammo, in base alla richiesta, entrava nel palazzo adiacente l’esercizio pubblico dove, lontano da occhi indiscreti, selezionava quella giusta per poi consegnarla all’assuntore.