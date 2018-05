Marco Boato presenta "Il lungo 68"

non è né nostalgico, né celebrativo. Ricostruisce, senza rimpianti e con rigore analitico e storico-critico, non solo cosa fu il '68 in Italia e nel mondo, ma da cosa nacque, come si caratterizzò il movimento in quell'anno "epocale" e anche che cosa resta a cinquant'anni di distanza. Una analisi critica, senza mitologie e senza demonizzazioni postume, che si rivolge sia alle generazioni adulte o più "anziane" sia alle nuove generazioni. Una testimonianza, ma non solo. Il movimento del '68 in realtà nasce prima e finisce dopo: per questo il libro si intitola Il lungo '68.



















L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18:00 al Teatro antico di Catania nella sala dell'Esedra (ingresso da Via Teatro Greco). Insieme all'autore saranno presenti il sindaco Enzo Bianco e l'assessore Orazio Licandro. Presentano Giuseppe Patti e Maria Coppa. Il testo di Boato