L'Etna in Rosa Arrivederci Giro

CATANIA - L'Etna c'è e si fa in rosa. L'arrivo all'Osservatorio astronomico è un successo di pubblico, colore e sport. Vince il colombiano Chaves dopo 15 Km in salita e una tappa tra le più sfiancanti del Giro. Una vittoria di scuderia, la Mitchelton infatti fa primo e secondo posto. Stesso tempo e doppia festa, perché quel secondo piazzamento porta la maglia rosa sulle spalle di Yates. La 101esima edizione della corsa più amata d'Italia, lascia la Sicilia e chi sa ora quando tornerà. Lascia in bellezza, scrivendo una buona pagina di storia ciclistica dando seguito alle aspettative inaugurali. Una grande festa di popolo che ha coinvolto oggi il versante più normanno della provincia etnea. Ogni piazza un bagno di folla. All'arrivo, poi, un abbraccio multilingue. Tanti siciliani, ma anche veneti, belgi e colombiani. Tantissimi scalatori, arrivati lì in sella di bicicletta. La tanto temuta pioggia alla fine non è arrivata. Meglio così, dunque. Arrivederci, Giro.