Intorno alle 14,40 di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Acireale, è intervenuta presso il Carcere minorile di Acireale, in via Guido Gozzano, per un incendio sviluppatosi all'interno di una cella. L'incendio ha avuto origine all'interno di un armadietto metallico che era stato riempito con l'imbottitura del materasso e con altro materiale combustibile presente nella cella. Il giovane detenuto ventenne che si trovava all'interno della cella è stato trasportato, dai sanitari del Servizio 118, presso l'ospedale di Acireale con sintomi di intossicazione da fumo. Al momento, non si ha notizia di altre persone ferite o intossicate. La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver spento l'incendio, ha provveduto a mettere in sicurezza i locali per il ripristino dell'ordinario funzionamento e della regolare fruizione della casa di detenzione.