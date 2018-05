L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

di Misterbianco hanno arrestato il 58enne Filippo Giardina del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici per ricettazione e riciclaggio, reati commessi a Misterbianco nel 2007, dovrà scontare una pena equivalente ad anni 3 e mesi 2 di reclusione.