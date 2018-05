. Luigi Bellanca, 50enne nato in Francia e di origini siciliane, rientra oggi in Italia, scortato da personale dello SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.che nel novembre 2016 ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, cocaina e marijuana nell’hinterland etneo, e nei suoi confronti era stata emessa un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere da parte del GIP di Catania per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.ed il supporto operativo dell’Esperto per la Sicurezza del Dipartimento della P.S. di stanza a Madrid, ha fornito i dettagli utili ed il sostegno strategico alla polizia spagnola per fermare il Bellanca ed arrestarlo nei pressi di Malaga il 14 marzo scorso.il quale curava per l’organizzazione criminale i rapporti con i referenti olandesi, per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente e si interessava dell’introduzione dei carichi in Italia destinati in Sicilia.ed immediatamente verrà associato presso la competente Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria catanese.