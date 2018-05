Sono 16 i soggetti sottoposti all'esecuzione di misure cautelari: dieci in carcere e sei ai domiciliari. L'operazione, che ha interessato il territorio di Caltagirone e Grammichele ha smantellato una rete criminale dedita ai furti e allo spaccio di sostanze stupefacenti.- si legge in un comunicato stampa - su richiesta della Procura della Repubblica calatina nei confronti degli indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e di civili abitazioni".Gli investigatori hanno documentato l’ingente volume di affari illegali della consorteria criminale, il sistema di gestione dell’attività di spaccio di cocaina e marijuana e sono riusciti a individuare i responsabili di alcuni furti ai danni di attività commerciali ed abitazioni.I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.In aggiornamento