La decisione è stata presa dopo l'interrogatorio di garanzia del rappresentante legale dell'Enaip, difeso dall'avvocato Giuseppe Rapisarda. Nel provvedimento di revoca il Gip scrive che "a seguito dei chiarimenti forniti dall'indagato e della documentazione prodotta in sede di interrogatorio, sono venuti meno i 'gravi' indizi per il concorso in corruzione contestato al Maugeri".Maugeri ha spiegato al Gip che "la richiesta rivolta all'ITL, per ragioni di inevitabile cointeressenza dovute alla sua obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti, e stata seguita - ha spiegato il suo legale a LiveSicilia - dalla trasmissione via mail dei documenti che comprovano l'esistenza di un debito residuo. Maugeri, inoltre, ha chiarito che nessun aiuto ha ricevuto dal dirigente dell'ITL con riferimento alla richiesta di proroga rivolta all'Ispettorato di Trapani".Il Giudice nelle sue conclusione ritiene venuti meno i gravi indizi anche alla luce dell' "interpretazione alternativa lecita del contenuto delle poche conversazioni intercettate", fornita dal Maugeri.