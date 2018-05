Oggi più che mai serve mettersi al servizio della propria comunità cercando di ricucire delle rotture storiche che segnano la città di Mineo, populismi e personalismi hanno inasprito i toni e fomentato il malessere sociale.ha scelto di accettare la scommessa di candidarsi alla guida della città con l’obbiettivo di riportare i giovani all’interessamento per la cosa pubblica verso una nuova interpretazione del partecipare civico. Se vi è continuità con qualcosa o qualcuno è l’amore per Mineo ed i Menenini. - “Gli unici sostenitori sono i tanti miei concittadini, gli uomini e le donne di Mineo, impegnati in prima linea liberamente. Da sindaco mi impegno ad unire la città, perché la storia racconta di qualcun altro, IO mi candido per il Futuro”. -