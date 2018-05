La ricerca, condotta dall'Ingv e dall'Università Blaise Pascal di Clermont Ferrand, apre nuove prospettive nello studio della struttura superficiale delle colate di lava e nel monitoraggio di un'eruzione effusiva. Il lavoro è stato pubblicato su Bulletin of Volcanology ( https://link.springer.com/article/10.1007/s00445-018-1192-6 ). "In un vulcano attivo come l'Etna", spiega Alessandro Fornaciai, ricercatore dell'Ingv della sezione di Pisa, "è fondamentale aggiornare con frequenza la topografia dell'edificio vulcanico. Per avere risultati attendibili è, però, necessario che i dati topografici siano accurati e costantemente aggiornati. La fotogrammetria Stucture from Motion (SfM) ha aperto nuovi scenari applicativi anche in vulcanologia, perché permette di produrre modelli digitali del terreno ad alta risoluzione, in modo rapido e con costi contenuti". I droni costituiscono la piattaforma ideale per sfruttare al meglio le potenzialità offerte della fotogrammetria SfM. In questo studio è stato usato un drone, o per meglio dire, un Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr), a sei eliche, afferma Luca Nannipieri, tecnologo dell'Ingv e pilota del drone, in grado di volare per circa 20 minuti. Il modello digitale del terreno del campo lavico del 1974, ricostruito con il sistema drone-fotogrammetria SfM, è stato poi confrontato con il modello ottenuto mediante la tecnologia laser scanner da aereo Light Detection and Ranging (LiDar)."ma con l'uso del drone e delle tecniche di SfM è stato possibile costruire un modello digitale ancora più dettagliato". "Infine", conclude Sonia Calvari, dirigente di ricerca dell'Ingv di Catania, "i vantaggi logistici, la rapidità di acquisizione delle foto e della ricostruzione del modello del terreno ottenuti, grazie al sistema drone e fotogrammetria SfM, offrono nuove opportunità di monitoraggio e di sorveglianza di un vulcano attivo in caso di un'eruzione". (ANSA).