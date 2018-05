"

La contestazione - si legge in una nota stampa- è avvenuta in relazione alla scelta dell'organizzazione di fare le prime tre tappe in Israele, considerato criminale nello sterminio di migliaia di palestinesi".

"Solidarietà al Popolo Palestinese" è stato infatti il grido dei manifestanti che hanno contestato la partenza del Giro da Israele.

Lo denunciano gli attivisti del "Comitato Catanese in Solidarietà col Popolo Palestinese"."Senza alcun preavviso i manifestanti si sono spostati sul percorso del Giro, prima rimanendo ai lati e poi occupando la strada. A quel punto la polizia ha svolto un'azione di contenimento per riportare i manifestanti ai margini della strada consentendo così il regolare svolgimento del giro".